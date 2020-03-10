إصابة طفلة بقصف لقوى العدوان على الدريهمي بالحديدة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة
أصيبت طفلة بجروح، اليوم الثلاثاء، في قصف لقوى العدوان الأمريكي السعودي والمرتزقة على مدينة الدريهمي المحاصرة في محافظة الحديدة.
مصدر أمني أكد إصابة الطفلة بثينة محمد حسن نعمان البالغة من العمر 9 سنوات بجروح اثر استهداف قوى العدوان بصاروخ كاتيوشا على منازل المواطنين في قرية المنقم بمديرية الدريهمي المحاصرة.
وقد استشهدت اليوم فتاة متأثرة بجراحها إثر قصف قوى العدوان على قرية دوم الهادي بمديرية التحيتا بالحديدة.
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