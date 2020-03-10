طيران التحالف : يدك مواقع الحوثيين بـ’’33غارة’’ في عدة محافظات (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو : لحظة استهداف الطيران لاجتماع حوثي كبير وجثث الحوثيون تتطاير بين الصخور والرمال في الجوف قيادي يمني بارز في الشرعية يتهم الإمارات بإرباك الوضع .. ويطالب الرئيس هادي بالعودة وتحرير الجنوب أولا انتشار امني مفاجئ في مداخل ومخارج وشوارع العاصمة الموقتة في عدن .. ومصادر تكشف تفاصيل مايحدث قرارات مرتقبة يصدرها الرئيس هادي بعد قليل بإقالة وتغيير عدد من محافظي المحافظات ومدراء الامن

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