الموت يفجع الملك سلمان والأسرة الحاكمة في السعودية .. وبيان حزين للديوان الملكي (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - صدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم البيان التالي: ” بيان من الديوان الملكي ” أخبار جديدة من الخليج 365: ​ Advertisements ​ ​ ​​​​​ ​ ​ ​ ​​​​ ​ ​​ انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأربعاء الموافق 16 / 7 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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