شكرا لقرائتكم خبر عن عشرون ضبع يهاجمون بشراسة هذا ’’الأسد الضخم‘‘ ..شاهد كيف وقع على الأرض وكاد أن يموت وماذا حدث في اخر اللحظات وقلب الأمور رأساً على عقب(فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الأخ هو السند"، جملة ضمن العديد من الجمل التى تتناول قوة العلاقة والروابط بين الأشقاء، ولكن يبدو أن قدسية العلاقة لا تقتصر على البشر فقط، بعدما أنقذ أسد شقيقه من الموت على يد 20 ضبعا فى غابات إفريقيا. تفاصيل القصة نشرها موقع "بي بي سي إيرث" البريطاني فى مقطع فيديو، أظهر معركة بين أسد و20 ضبعا، وبالطبع الكثرة تغلب الشجاعة، وبدأت قوى الأسد تخور من كثرة الاعتداء عليه.

وتبدل المشهد تمامًا، عندما هرع شقيق الأسد لنجدته وتدخل فى المعركة، لتتحول بشكل درامي فى بضع ثوان، وتبدأ الضباع فى الهروب من أرض المعركة خوفًا من الأسدين. وحصد الفيديو ملايين المشاهدات فى وقت قصير، وضعته فى صدارة قائمة الأكثر رواجًا. أخبار جديدة من الخليج 365: ​ Advertisements ​ ​ ​​​​​ ​ ​ ​ ​​​​ ​ ​​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عشرون ضبع يهاجمون بشراسة هذا ’’الأسد الضخم‘‘ ..شاهد كيف وقع على الأرض وكاد أن يموت وماذا حدث في اخر اللحظات وقلب الأمور رأساً على عقب(فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.