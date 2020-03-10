شكرا لقرائتكم خبر عن أسد عملاق يباغت الفنان الكبير ’’سمير غانم ‘‘ بشكل مفاجئ ..شاهد بالفيديو ردة فعله وكيف تصرف؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأ الإعلامي شريف عامر، الفنان الكبير سمير غانم، والراقصة إيمي سلطان بإحضار أسد ومدربته لونا الحلو على الهواء. وانتابت عامر حالة من الخوف من الأسد المتواجد في الاستوديو ورفض الجلوس. أخبار جديدة من الخليج 365: ​ Advertisements ​ ​ ​​​​​ ​ ​ ​ ​​​​ ​ ​​

وقال سمير غانم، في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" أنا بعز الاولاد دول والأسد ده زي القمر"، ومن جانبها، قالت لونا الحلو، مدربة الأسود:" ده أول أسد أبيض في مصر، وعمره سنتين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسد عملاق يباغت الفنان الكبير ’’سمير غانم ‘‘ بشكل مفاجئ ..شاهد بالفيديو ردة فعله وكيف تصرف؟؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.