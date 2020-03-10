شكرا لمتابعة خبر عن أول ظهور للأمير “بن نايف“ برفقة عمه أحمد بن عبدالعزيز.. بعد إعلان اعتقاله ..شاهد كيف أصبح.. (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - أول ظهور للأمير “بن نايف“ برفقة عمه أحمد بن عبدالعزيز.. بعد إعلان اعتقاله ..شاهد كيف أصبح.. (صورة)

بعد تقارير مزعومة عن اعتقاله، ظهر أمير المنطقة الشرقية في السعودية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، في مكتبه بديوان الإمارة. ونشرت وكالة "واس" السعودية الرسمية، اليوم الأحد، صورة للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لتنفيد مزاعم اعتقاله. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ولي العهد السعودي يصعق والده الملك سلمان ويرعب كل افراد الاسرة الحاكمة ويوجه ضربة ساحقة للامير محمد بن نايف لن تقوم له بعدها قائمة ..لن تصدق ماذا فعل Advertisements أول ظهور للأمير “بن نايف“ برفقة عمه أحمد بن عبدالعزيز.. بعد إعلان اعتقاله ..شاهد كيف أصبح.. (صورة) نبتة يمنية مذهلة رخيصة الثمن يطلق عليها البريطانيين المعجزة الطبية، اذا تناولتها يوميا فستحميك انت وكل وافراد عائلتك من 5 امراض فتاكة فشل الطب الحديث في علاجها واخير انتهى الرعب والقلق من الفيروس القاتل ..الصين تثلج صدور سكان العالم وتنهي الخوف والهلع والرئيس الصيني يعلن قبل قليل السيطرة على فيروس كورونا قالت واس إنها خلال مراسم تقليد مدير إدارة العمليات المشتركة بديوان الإمارة، العميد فهد بن عبد الرحمن بن بصيص، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور للأمير “بن نايف“ برفقة عمه أحمد بن عبدالعزيز.. بعد إعلان اعتقاله ..شاهد كيف أصبح.. (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.