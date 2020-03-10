إب: مجهولون يسطون على منزل مغترب ويسرقون 22 مليون ريال



سطى مجهولون على منزل مغترب من أبناء محافظة إب (وسط اليمن) وسرقوا عشرات الملايين، في ظل انتشار واسع لعصابات السرقات في المحافظة الخاضعة للحوثيين.



وقالت مصادر "يمن شباب نت" إن منزل المواطن المغترب "بركات البعداني" الكائن في منطقة سائلة جبلة جنوب إب، تعرض لسرقة أكثر من 22 مليون ريال يمني.



وتقدمت أسرة المغترب ببلاغات أمنية ودعوات حملات تضامن للكشف عن الجناة في ظل انتشار عصابات السطو والسرقات التي ترتبط بعضها بقيادات حوثية عليا.



وعلى مدى سنوات الانقلاب، شهدت محافظة إب انتشار واسع لجرائم السرقة والسطو، واحتلت هذا النوع من الجرائم في صدارة الجرائم المرتكبة خلال الأعوام الفائتة.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية فوضى وفلتان أمني زادت معه جرائم القتل والسرقات والسطو على ممتلكات المواطنين العامة والخاصة ومصادرة الحقوق والحريات.

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