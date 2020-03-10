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اللبنات تكسر هجوم حوثي على مأرب من الجوف

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يزيد بن سلمان - شبوة - تكبدت المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والارواح عقب محاولتها للتقدم نحو شمال مأرب من جبهة الحزم بعد سيطرتها على مركز محافظة الجوف.

 

وقال مصدر ميداني ان المليشيات الحوثية انكسرت خلال محاولتها في التقدم باتجاة اللبنات شمال شرق الحزم للوصول الى الخط الدولي الرابط بين مأرب ومنفذ الوديعة الحدودي.

 

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وافاد المصدر ان المليشيات الحوثية لجأت لاستخدام خطة بديلة لتخفيف الضغط على عناصرها في جبهات الجوف بتحريك جبهة صرواح في محاولة يائسة لتحقيق اختراق جديد نحو مارب.

 

واشار المصدر ان المليشيات تحاول الاقتراب نحو مأرب من جهة صرواح الجبلية تجاه الطلعة الحمراء، لكنها تصتدم بمقاومة عنيفة.

 

ومنيت المليشيات الحوثية خلال اليومين الماضيين بضغط عسكري مكثف من قبل قوات الجيش الوطني وطيران التحالف الذي شل حركتها في مارب والجوف والحق بها خسائر كبيرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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