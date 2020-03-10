شكرا لبحثكم عن خبر حملة أمنية واسعة لملاحقة البلاطجة والمركبات غير المرقمة في عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
عدن | خاص
نفذت الاجهزة الامنية حملة أمنية واسعة، صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس، في عدد من مديريات العاصمة عدن، بينها الشيخ عثمان و السيلة و المحاريق و الممدارة، لملاحقة عدد من البلاطجة و المطلوبين أمنيا و كذلك ايقاف المركبات الغير مرقمة سواء العسكرية او المدنية.
وصرح قائد قوات العاصفة العقيد اوسان العنشلي لوسائل الاعلام بالقول " الحملة الامنية جائت للدفاع عن التجار و رجال الاعمال وخصوصا بعد تعرضهم لحملات سلب و نهب ممنهجة من قبل عدد من البلاطجة واللصوص، مشيرا بان الحملة مستمرة، وقواتهم لن تتردد في الدفاع عن المواطنين و حقوقهم"٠
واضاف العنشلي :" قبضنا عن عدد من المطلوبين بعد عمليات رصد واسعة ولن نسمح بان تتحول العاصمة عدن إلى مدينة للفوضى و السلب و النهب، مشيرا بان الحملة مستمرة ولن تتوقف وأن قواتهم ستلاحق كافة المطلوبين وستعمل جاهدة من اجل أمن و امان العاصمة عدن .
ولقيت الحملة التي شاركت فيها كلا من قوات العاصفة، وقوات من اللواء الاول دعم و إسناد و لواء الحزم وقوات الحزام الأمني في عدن، ارتياح وقبول شعبي واسع في عدن، مشيدين بقوات الأمن وجهودهم الوطنية في حماية أمن و امان العاصمة عدن، و عدم السماح للبلاطجة في إقلاق أمن و سكينة عدن.
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