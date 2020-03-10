لحج .. الأمين العام يدشن توزيع الف سلة غذائية مقدمة من الكويت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

لحج - الخليج 365

دشن عوض بن عوض الصلاحي نائب محافظ محافظة لحج اليوم توزيع أكثر من ألف سلة إيوائية للفقراء والأيتام في مديريتي الحوطة وتبن ضمن حملة شاحنات الكويت لصالح إخواننا في اليمن على نفقة اهل الكويت والخليج وتنفيذ جمعية النور الخيرية .



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وخلال التدشين اشاد الصلاحي بدعم واهتمام دولة الكويت الشقيقة المستمر في الجانب الاغاثية والإيوائي للفقراء والأيتام والأشد فقرا من ابناء محافظة لحج في سبيل التخفيف مما تعانيه هذه الأسر من ظروف معيشية صعبة .

وأكد ان رقعة الفقر بين أوساط المجتمع اللحجي تتسع يوما بعد يوم نتيجة لاستمرار رحى الحرب الدائرة على مستوى البلاد وبسببها يتضاعف عدد الفقراء بين الحين والأخر وأصبح الوضع الإنساني متأزم للغاية .

واشار إلى ان السلطة المحلية بالمحافظة تبذل الجهود الكبيرة وبكل الإمكانيات المتاحة سعيا منها في احتواء هذه الشرائح المجتمعية الفقيرة من خلال إعداد الدراسات الميدانية لقياس نسبة الفقر في كافة مديريات المحافظة واهم الاحتياجات والخدمات الأساسية بهدف البحث عن ممولين سواء دول أو صناديق ومنظمات مجتمع مدني حتى نستطيع من تنفيذ هذه المتطلبات الإنسانية الضرورية