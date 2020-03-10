النائب العام يؤكد على ضرورة الوقوف بحزم أمام نهب الأراضي في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أكد النائب العام، القاضي الدكتور، علي الأعوش، على ضرورة الوقوف بحسم أمام صرف الأراضي والتصرف بها من قبل مجموعة خارجة عن النظام والقانون خلال هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها بلادنا.



واشار إلى أن ذلك سيضر بعملية التنمية والإستثمار في العاصمة الموقتة عدن مستقبلاً ستتوقف كل أوجه الحياة الإقتصادية إذا لم يكن هنالك وقفة جادة لتلك الممارسات.

جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الثلاثاء، مع محافظ عدن، أحمد سالم ربيع علي، لمناقشة قضايا البناء العشوائي والبسط على اراضي الدولة وإنتشارها بشكل كبير في المحافظة .

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وخلال اللقاء اكد القاضي الدكتور علي الأعوش على ضرورة الوقوف بحزم اما قضية البناء العشوائي والتي أصبحت ظاهرة تهدد عدن وامنها ومتنفساتها وخدماتها ومناطقها الإقتصادية والإستثمارية والتاريخية وتمس مدينة عدن التاريخية وقاطنيها بشكل مباشر وإتخاذ كافة الإجراءات الرادعه بحق المخالفين الذين اعتدوا على المناطق الاثرية وأملاك الدولة..

وبحسب وكالة سبأ، فقد تطرق اللقاء الذي حضره المحامي العام القاضي الدكتور علي عطبوش عوض وعضو مجلس القضاء الأعلى رئيس نيابة إستئناف عدن قاهر مصطفى وعدد من المسؤولين، إلى الدور الذي تقوم به النيابات والمحاكم وتذليل اعمالها بما يسهم في الحد من الإختلالات القائمة في العاصمة المؤقتة عدن والفصل في المنازعات بما يساعد في استقرار الأوضاع وتوفير العدالة للمتقاضيين.

وطالب النائب العام الدكتور علي الأعوش السلطة المحلية القيام بدورها وإتخاذ خطوات عملية صارمة وجادة تجاه نهب اراضي الدولة والتي يجرمها القانون..

من جانبه أوضح المحافظ احمد سالمين ان هناك إجراءات وخطوات تتعلق بمكافحة البناء العشوائي قامت بها المحافظة بالتنسيق مع مكتب الاشغال بالمحافظة من خلال الإجراءات والتعليمات التي امر بها مكتب النائب العام والتي استوفت كل الخطوات القانونية من اشعارات وانذارات للمخالفين..

حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزارة الاشغال العامة والطرق المهندس وليد الصراري وامين عام خورمكسر، ماجد الشاجري .