شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يلتقي وجهاء وأعيان مديرية شحن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 التقى محافظ محافظة المهرة، محمد علي ياسر، اليوم الثلاثاء، وجهاء وأعيان مديرية الشحن، بحضور وكيل المحافظة لشؤون مديريات الصحراء، مسلم زعبنوت .

Advertisements وفي اللقاء أشاد المحافظ بتعاون وجهاء واعيان مديرية شحن مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في تطبيق النظام والقانون .. مشيرا إلى ان السلطة المحلية تولي مديريات الصحراء اهتماما خاصا بالجوانب التنموية والخدماتية. واستمع المحافظ من وكيل الصحراء والشيوخ والأعيان إلى أهم المطالب والاحتياجات من الخدمات والمشاريع. من جانبهم أكد وجهاء شحن وقوفهم الدائم الى جانب السلطة المحلية والدولة ودعم الجهود في خدمة المحافظة وأبنائها

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