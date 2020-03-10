شكرا لمتابعة خبر عن ماذا يحدث : قيادي يمني بارز في الشرعية يتهم الإمارات بإرباك الوضع .. ويطالب الرئيس هادي بالعودة وتحرير الجنوب أولا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشار امني مفاجئ في مداخل ومخارج وشوارع العاصمة الموقتة في عدن .. ومصادر تكشف تفاصيل مايحدث قرارات مرتقبة يصدرها الرئيس هادي بعد قليل بإقالة وتغيير عدد من محافظي المحافظات ومدراء الامن شيخ قبلي بارز يوجه رسالة هامة وعاجلة الي السعودية والحكومة اليمنية.. بعد هزيمتهم بالجوف (وهذة نصها وتفاصيلها) عاجل : وزارة الدفاع تعتقل قبل ساعات ثلاثة من كبار قادة الجيش .. تعرف عليهم الاسماء وسبب الاعتقال

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