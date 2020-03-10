شكرا لمتابعة خبر عن شيخ قبلي بارز يوجه رسالة هامة وعاجلة الي السعودية والحكومة اليمنية.. بعد هزيمتهم بالجوف (وهذة نصها وتفاصيلها) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الشيخ المعروف الحسن علي ابكر رسالة هامة وعاجلة للتحالف العربي الداعم للشرعية اليمنية.

وقال الشيخ القبلي الحسن علي ابكر في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "رسالة من القلب إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا وإلى الجهات المختصة بالملف اليمني ، كنتم وما زلتم بعون الله وتوفيقه نعم الجار للجار ، ومواقفكم لا تعد ولا تحصى ولا يمكن أن نكون جاحدين فننكر ولا ناكرين للمعروف فنتمادى ولكننا ناصحين فافتحوا لنا قلوبكم.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

ماذا يحدث : قيادي يمني بارز في الشرعية يتهم الإمارات بإرباك الوضع .. ويطالب الرئيس هادي بالعودة وتحرير الجنوب أولا

وردنا الان : انتشار امني مفاجئ في مداخل ومخارج وشوارع العاصمة الموقتة في عدن .. ومصادر تكشف تفاصيل مايحدث

قرارات مرتقبة يصدرها الرئيس هادي بعد قليل بإقالة وتغيير عدد من محافظي المحافظات ومدراء الامن

شيخ قبلي بارز يوجه رسالة هامة وعاجلة الي السعودية والحكومة اليمنية.. بعد هزيمتهم بالجوف (وهذة نصها وتفاصيلها)

عاجل : وزارة الدفاع تعتقل قبل ساعات ثلاثة من كبار قادة الجيش .. تعرف عليهم الاسماء وسبب الاعتقال

Advertisements

وردنا الان : صدور قرار عسكري صارم للتنفيذ فورا وعاجل .. في محور الجوف

وأضاف أبكر "هناك بعض الاجراءات والروتينات التي تحدث احيانا ما يتسبب في وصول الدعم وقد فات الأوان أو يصل إلى مناطق وجهات وضعها طيب فيما يتأخر عن اماكن وجهات في أمس الحاجة له وهذا يحتاج المزيد من السرعة في التعامل والتعاطي مع الوضع على الأرض حتى لا تذهب جهودكم هباءا".

وتابع "منذ بداية عاصفة الحزم رسميا في 26 مارس 2015 ومن قبلها وبعدها وللسعودية يد طولى في دعم الدولة اليمنية في معركة التصدي لمليشيا الحوثي الإنقلابية ، دعمتم ماديا ومعنويا وعسكريا ، ونحن اليوم ندعوكم أن تواصلوا الدعم وكلنا أمل أن يصل الدعم في الوقت والمكان المناسب".

وذكر ابكر "ايضا نحن معكم ومع مطالبكم بتصحيح الاختلالات في كشوفات التجنيد وما شابها من فساد ومحسوبيات وتلاعب من قبل بعض القادة، ونأمل أن لا يكون هذا سببا لتوقف المرتبات، الأمر الذي يرهق كاهل المقاتلين الحقيقيين في الميدان ، والذين يحتاجون لفتة سريعة لاوضاعهم وأسرهم التي شردتها الحرب".

ودعا التحالف بالقول "تحملوا من أخطأ في حقكم ومن تحامل عليكم لأن مسؤوليتكم كبيرة وأمل الناس فيكم أكبر والوضع وما نراه ونشاهده بحاجة إلى التصحيح في الكثير من القضايا من اجل أن نجد أهداف عاصفة الحزم وقد تحققت وعادة الشرعية إلى صنعاء واسقط المشروع الإيراني نهائيا من جزيرة العرب وبوابتها الجنوبية".

وتابع "نحن نخاطبكم يا اخواننا في السعودية ليس كجيران فقط وانما ايضا كأصحاب واجب بحكم علاقات الدم والدين بين البلدين وبحكم مسؤوليتكم كقادة أمة تتعرض للاستهداف من إيران ، فهذه الدولة المارقة هدفها ليس صنعاء فقط وانما كل العرب وفي القلب منهم المملكة".

ولفت بالقول "ما يزال في القلب الكثير من الحب والعتب ولكن اكتفي بهذه الرسالة ولا اطيل عليكم فأهل مكة ادرى بشعابها وانتم ادرى بالوضع واقدر على تصحيح اي اخطاء مصاحبة واضرار جانبية قد تحدث في ظل طول أمد المعركة وكثرة المتربصين والخائنين والمتلاعبين".

واختتم كلامه قائلا"صحيح قد نقسوا عليكم وغيرنا الكثير ولكنها قسوة المحب وغيرة الصادق والمقدر للجهود ، فكونوا كما عودتمونا أصحاب نجدة ونخوة عربية ولا تستمعوا لمن يبيعونكم الكلام المعسول وهم يتحينون الفرص لغرس خناجرهم فيكم حين يجدون من يدفع لهم أكثر".