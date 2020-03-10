شكرا لقرائتكم خبر عن قط يتسلل بكل شجاعة الى قفص الأسود ويلتهم لحمهم ..شاهد كيف كان مصيره(صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مثيرة لقط يتسلل ويقتحم قفص للأسود المفترسة بحديقة الحيوان، ليلتهم اللحم الموضوع له.

وتوضح الصورة المتداولة، القط وهو داخل قفص الأسود، ويتناول طعامهم من اللحم دون خوف من افتراسه. أخبار جديدة من الخليج 365: ​ Advertisements ​ ​ ​​​​​ ​ ​ ​ ​​​​ ​ ​​

وقال متداولو الصورة عبر "فيس بوك": "والله دي مش فوتوشوب.. أنا اللي مصورها كمان". وأثارت الصورة استغراب رواد التواصل لجرأة القط.



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