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نهاية مروعة لطاقم قناة المسيرة في صحراء الجوف ..شاهد اول فيديو يكشف حقيقة ماحدث لهم

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عدن - ياسمين التهامي - كشف مقطع فيديو نشره ناشطون اليوم كيفية تضليل ميليشيا الحوثي الحوثي أفكار أنصارها عبر صناعة تقارير صحفية كاذبة يقومون بتمثيلها وفق سيانريو يكتبه مراسل قناة المسيرة.

 

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وأظهر الفيديو كيف يقوم مراسل قناة المسيرة بسرد التعليمات للمقاتلين في محافظة الجوف حيث يقوقمون بتنفيذها أمام الكاميرا ثم يتم عرضها على قناة المسيرة الحوثية من أجل حشد مقاتلين جدد والزج بهم في الجبهات.

كما يظهر الفيديو أيضا لحظة إغارة جنود الجيش الوطني على الطاقم ومهاجمتهم بالرصاص كما أظهر صراخهم خوفا من الجنود.

وقد تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير منطقة اليتمة والمهاشمة ومعسكر الخنجر الاستراتيجي في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف بعد أيام من سيطرت الحوثيين عليها.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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