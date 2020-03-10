شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية مروعة لطاقم قناة المسيرة في صحراء الجوف ..شاهد اول فيديو يكشف حقيقة ماحدث لهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مقطع فيديو نشره ناشطون اليوم كيفية تضليل ميليشيا الحوثي الحوثي أفكار أنصارها عبر صناعة تقارير صحفية كاذبة يقومون بتمثيلها وفق سيانريو يكتبه مراسل قناة المسيرة.

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وأظهر الفيديو كيف يقوم مراسل قناة المسيرة بسرد التعليمات للمقاتلين في محافظة الجوف حيث يقوقمون بتنفيذها أمام الكاميرا ثم يتم عرضها على قناة المسيرة الحوثية من أجل حشد مقاتلين جدد والزج بهم في الجبهات.

كما يظهر الفيديو أيضا لحظة إغارة جنود الجيش الوطني على الطاقم ومهاجمتهم بالرصاص كما أظهر صراخهم خوفا من الجنود.

وقد تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير منطقة اليتمة والمهاشمة ومعسكر الخنجر الاستراتيجي في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف بعد أيام من سيطرت الحوثيين عليها.