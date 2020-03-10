شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون مذيعة قناة دبي ‘‘سمية الشيخ’’ التي تعرضت للإصابة بـ‘‘كورونا’’ ؟؟ شاهدوا المفاجأة التي حدثت لها اليوم (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، يوثق الهدية الثمينة التي حصلت عليها الإعلامية ” سمية الشيخ ” مذيعة الأخبار في قناة دبي .

وأظهر المقطع المتداول ، صوت أحد الأشخاص أثناء تقديمه الهدية الثمينة عبارة عن سيارة “لامبورجيني 2020 زرقاء ” للمذيعة سمية الشيخ وأخذ يردد ” والله هذه سيارتك باسمك ، هذه هديتك لترد عليه عليه المذيعة التي ظهرت عليها علامات الدهشة قائلة ” أيش الموضوع ؟”.

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فيما نشرت سمية الشيخ صورة لها مع الهدية الثمينة على حسابها بموقع إنستقرام وكتبت بالإنجليزية ” هدية كانت مفاجأة حقيقية لم أتوقعها ، شكرا لك ”

يأتي المقطع بعد أنباء عن علاقة تربط الملياردير السعودي حسن جميل بمذيعة الأخبار على قناة دبي سمية الشيخ،وقال بعض المتابعين، إنه في حال صحت هذه الأخبار فإن حسن جميل دخل في علاقة جديدة بعد وقت قصير من انتهاء علاقته بالمغنية العالمية ريهانا.

يشار إلى أن الإعلامية سمية الشيخ كانت قد تعرضت للإصابة بأنفلونزا تشبه أعراض كورونا.