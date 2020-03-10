شاهد .. أبناء الدريهمي يطالبون بإلغاء اتفاق ستوكهولم وإستكمال تحرير المدينة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

طالب المئات من أبناء مديرية الدريهمي في المناطق المحررة خلال وقفة إحتجاجية صباح اليوم، بإلغاء إتفاق ستوكهولم وإستكمال تحرير محافظة الحديدة من مسلحي ميليشيا الحوثي الإنقلابية .



وندد المحتجون الجرائم الوحشية للمليشيات الحوثية بحق أبناء المديرية في ظل الصمت الدولي.

ورفع المحتجون يافطات تطالب مجلس الأمن الدولي بالضغط على المليشيات بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمسجونين من أبناء المديرية الذين تستخدمهم دروعاً بشرية في المدينة والذي لا يتجاوز عددهم ثمانيين فرد.

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وناشد المحتشدون كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولة والمحلية بالتدخل العاجل وتقديم كافة المساعدات الإغاثية والإيوائيه للنازحين والمقيمين الساكنين في المناطق المحررة من مديرية الدريهمي. وأدان المحتشدون الصمت الدولي جرائم المليشيات التي دمرت وفجرت ممتلكات المواطنين وحطمت البنية التحتية في جميع محافظات الجمهورية، وكذا كافة الممارسات الحوثية والقصف العشوائي للمناطق المحررة والتي كان آخرها قصف مقر الصليب الأحمر الدولي.

وأستنكر المحتشدون بشدة كافة الخروقات الحوثية تجاه المناطق السكنية المأهولة بالنازحيين، وكذا ترويج المليشيات للمنظمات بأن قرى الساحل الغربي التابعة لمديرية الدريهمي ثكنات عسكرية للمقاتلين لغرض حرمان أكثر من عشرة ألف أسره من المساعدات الغذائية والطبية.