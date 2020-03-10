وزارة الثقافة تنعي الفنان أنور مبارك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

نعت وزارة الثقافة اليوم الفنان الكبير أنور مبارك بعد ان اثرى الأغنية اليمنية عامة والأغنية العدنية بالكثير من الأغاني العذبة التي لاقت صدا واسعا بين الناس، كأغنية " جسر الهوى عطشان" وأغنية "فينك يا قمر" وأغنية "متى باتعود" و"يطوف الربيع" وأغنية "غالي يا غالي" التي أشهرته على المستوى اليمني والخليجي وغيرها من الأغاني الخالدة.



ويعتبر الفقيد أحد مؤسسي الكورس للفرقة الحديثة للموسيقى والفنون بعدن خلال ستينيات القرن المنصرم، كما التحق بمعهد الفنون الجميلة وتخرج بتفوق، ليؤهله هذا لتأسيس وتدريب الفرقة الموسيقية لوزارة الثقافة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وشارك فيها ضمن أعضاء الكورس الأساسين، بالإضافة إلى تأديته للعديد من الأغاني المنفردة.

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وقدم الفقيد خلال مشوار حياته الفنية العديد من الأغاني الخالدة والاستعراضات الموسيقية الدرامية المتميزة التي رسخت أسمه في سماء الفن اليمني كأحد أهم الفنانين اليمنين الكبار الذين ساهموا في اثراء الحركة الفنية اليمنية والعدنية.

وأعربت الوزارة عن بالغ الاسى لرحيل الفقيد .. سائلة المولى ان يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.