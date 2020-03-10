لقاء في عدن يناقش الإنتهاكات الواقعة في حق حرم جامعة عدن.. فيديو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

عدن - الخليج 365

ناقش رئيس جامعة عدن الدكتور/ الخضرناصر لصور اليوم الثلاثاء، في إطار الإستعدادات للإحتفاء بالذكرى الذهبية لتأسيس الجامعة, بوفد الهيئة العامة للأراضي بمحافظة عدن للوقوف أمام الإنتهاكات الواقعة في حق أراضي الحرم الجامعي من قبل الخارجين عن القانون .



وقال رئيس الجامعة، أن جامعة عدن تعاني منذ سنوات من عمليات البسط التي شكلت خنجراً مسموماً غُرس في عمودها الفقري وحال بينها وبين تطور العمل البحثي والأكاديمي فيها .. موكداً أن هذا العمل العبثي عرقل العديد من المشاريع التنموية والخدمية في الجامعة التي كانت تأمل جميع قيادتها ومنتسبيها ببناء مستقبل جديد للوطن ..

وأستغرب الصمت المجتمعي والقضائي والأمني لهذه التجاوزات الغير مشروعة التي يمارسها أعداء العلم والتنوير في وطننا الحبيب .. موجهاً رسالة إستغاثة بضرورة الوقوف ضد كل من سولت له نفسه الأمارة بالسوء العبث بمستقبل أبنائنا الطلاب الذي يعول عليهم بناء المستقبل الجديد..مستعرضاً جميع القرارات والمحاضر والإجتماعات والتحقيقات والأحكام التي تؤكد أحقية الجامعة بأراضي الحرم الجامعي.

من جانبه أكد المهندس/ أحمد حسن القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي أن الهيئة ستبذل قصارى جهدها للوقوف إلى جانب جامعة عدن لحل مشكلة البسط الجائرعلى أراضيها ..موضحاً أن الهيئة لديها كل الوثائق والأدلة التي تؤكد أحقية جامعة عدن بممتلكاتها .

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وناقش الإجتماع عدد من المواضيع المتعلقة بالإنتهاكات المتكررة و المتشعبة بخصوص أراضي الجامعة بشكل يومي التي كان أبرزها ضرورة إيقاف عملية البسط المتكررة على أراضي الحرم و عرقلة مشاريعها التنموية والخدمية والأكاديمية بالرغم من توفر الميزانية الخاصة بإقامتها.

وخرج الإجتماع بعدد من القرارت التي صبت في مصلحة العمل الأكاديمي الذي كان أبرزها تشكيل لجنة من الجامعة والهيئة للقاء النائب العام يوم غدً الأربعاء وتسليمه مجلد خاص يشمل جميع القوانين و الخطوات والإجراءات القانونية لتتضح الصورة له.

كما أقر أيضاً البحث والتدقيق في القرارات والقوانين والأحكام والمخططات الخاصة بأراضي الجامعة لتجميعها ضمن الوثائق التي تمتلكها الجامعة .

وفي ختام الإجتماع سلم الدكتور/أبو بكر بارحيم مدير مركز الإستشارات الهندسية في الجامعة القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة مجلداً توثيقي لجميع الخطوات القانونية والإدارية والهندسية التي نفذتها وسلكتها الجامعة بطريقة قانونية.

حضر الإجتماع عن جامعة عدن الدكتور/ عادل عبد المجيد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والدكتور/ محمد صالح عميد كلية الحقوق والدكتور/ هادي المنصوري مدير عام الشؤون القانونية والمحامي / ياسر هائل محامي الجامعة ومن جهة الهيئة العامة للأراضي كلاً من الأخ/ سامح جمال مدير عام مكتب رئيس الهيئة الأخ/ علي الجعدي مدير عام الوثاق والمستندات والأخ/ علي عبيد مدير الرقابة والتفتيش.