عدن .. مدير مديرية المنصورة يتفقد مشروع إعادة تأهيل الجولات في الأحياء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
عدن - الخليج 365
أطلع مدير عام مديرية المنصورة بمحافظة عدن محمد عمر البري ، اليوم " الثلاثاء " على الأعمال الجاري تنفيذها ، بمشروع إعادة تأهيل وصيانة وتشجير الجولات في حي عبدالعزيز عبدالولي السكني ، بتكلفة 205 ألف و 800 دولار ، بتمويل من مشروع الأشغال العامة .
وتفقد البري ، ومعه المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة المهندس قائد راشد أنعم ، ومدير المنطقة الفرعية لمشروع الأشغال العامة بمحافظتي عدن وأبين المهندس محسن علوي السقاف ، سير العمل في المشروع والذي يتضمن تسوير 3 جولات مع عمل برادورات ورصف الممرات بأحجار الأنترلوك ، وكذا تشجير وعمل مسطحات ومساحات خضراء وشبكة للري ، بالإضافة إلى تركيب ألعاب ووسائل ترفيهية متنوعة .
وأستمعو من القائمين على المشروع " مكتب الخطيب للمقاولات العامة " إلى شرح عن نسبة الإنجاز في المشروع حول إعادة ترميم وتشجير الجولات في الحي وفقاً للتصاميم الهندسية المعتمدة ، بالإضافة إلى الصعوبات التي تعيق من إستكمال تنفيذ المشروع وإنجازه بالشكل المطلوب .
وحث مدير عام المنصورة محمد البري ، منفذ المشروع على ضرورة التقيد بالتصاميم الهندسية والفنية مع الإلتزام بالفترة الزمنية المحددة والمتفق عليها " 4 " أشهر ، مؤكداً إستعداد قيادة السلطة المحلية بالمديرية على توفير كافة التسهيلات اللازمة لما من شأنه تنفيذ هذا المشروع الخدمي الهام لتعكس المظهر الجمالي لحي عبدالعزيز وترفية أبناءها .
وخلال الزيارة ، ثمن البري ، الدعم الذي يقدمه مشروع الأشغال العامة من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في مديرية المنصورة ، مشيراً إلى أهمية إستمرار مشروع الأشغال العامة في إنجاز المشاريع للنهوض والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني مديرية المنصورة .
فيما أشاد المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة المهندس قائد أنعم ، بجهود مشروع الأشغال العامة في تحسين وتطوير الخدمات العامة ، خاصةً في مرافق صندوق النظافة وإعادة تأهيل وتشجير الحدائق والمنتزهات العامة وغيرها .
بدوره ، أوضح مدير مشروع الأشغال العامة المهندس محسن السقاف ، أن المشروع يأتي ضمن عدد من المشاريع المعتمدة لمديرية المنصورة ، مؤكداً إستعداده على تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية التي تتطلبها مديرية المنصورة بكافة مناطقها ومرافقها الخدمية .
رافقه خلال الزيارة ، عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي في مديرية المنصورة - رئيس لجنة الخدمات - عارف ياسين ، وإستشاري المشروع المهندس صدام أحمد .
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