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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جامعة عدن تكرم 40 من كادراتها بمناسبة اليوم العالمي المرأة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
كرمت جامعة عدن اليوم ٤٠ كادرا من الرائدات والقيادات بالعمل الاكاديمي بالجامعة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
واشار رئيس الجامعة الدكتور الخضر لصور، إلى الأهمية التي تحظى بها مكانة المرأة اليمنية بالمجتمع ودورها البارز في مختلف المجالات.
من جانبها أكدت مديرة مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن الدكتورة هدى علوي، على ضرورة شحذ الامكانيات لدعم قضايا المرأة وتمكينها من تولي المراكز القيادية والارتقاء بمهاراتهن وقدراتهن.
فيما استعرض ممثل منظمة كير بعدن المهندس هاني بافقيه الانشطة والبرامج الذي تنفذها المنظمة في مجال الدعم والتمكين الاقتصادي للمرأة في المشاريع الصغيرة المدرة للدخل لتحسين اوضاعهن المعيشية.
تخلل الحفل معرض صور حول تاريخ المرأة الرائدة بعدن وفقرات فنية تناولت معاناة النساء في اوضاع النزاعات وما تمثله من أهمية لدعم قضايا حقوق المرأة.
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