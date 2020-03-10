الأمانة العامة للإنتقالي تناقش أعمال البسط على الأرضي في عدن والجنوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

ناقشت الأمانة العامة للمجلس الإنتقالي الجنوبي، في إجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء، برئاسة مساعد الأمين العام، اللواء سالم السقطري، أعمال البسط على الأراضي في العاصمة عدن و باقي محافظات الجنوب باعتباره عمل ممنهج يستهدف تخريب الجنوب، والمقترحات والتوصيات المقدمة من قبل الدوائر والتي من شأنها أن تساعد في معالجة العديد من القضايا وتذليل الصعوبات في هذا الشأن.



وفي مستهل الاجتماع هنأ اللواء السقطري نساء الجنوب كافة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس من كل عام ، مشيداً بالدور النضالي البارز الذي لعبته المرأة الجنوبية خلال مختلف مراحل نضال الشعب الجنوبي وحتى يومنا هذا .

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وأكد السقطري في الاجتماع على ضرورة رفع مستوى التنسيق مع الإدارات المحلية ذات الاختصاص المشترك مع دوائر الأمانة العامة لرفع وتيرة العمل بما يخدم تطلعات شعبنا الجنوبي .

كم جرى استعراض تقرير مقدم من قبل الدائرة الاقتصادية حول المشهد الاقتصادي في المحافظات الجنوبية المتعلق بالعديد من القضايا الشائكة التي تمس الحياة المعيشية للمواطن الجنوبي، وفي مقدمتها الانقطاعات المتكررة للكهرباء، والارتفاع المستمر لأسعار السلع الغذائية في العاصمة عدن وباقي محافظات.

ووقف الاجتماع أيضاً أمام التقرير المُقدم من قبل الدائرة السياسية حول المشهد السياسي في الجنوب، بالإضافة إلى تقريرين مقدمين من قبل الدائرة الجماهيرية والدائرة الإقتصادية عن أهم الأنشطة المنجزة خلال الشهرين المنصرمين.