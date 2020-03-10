شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن .. تدريب 80 صحيا على مجابهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 بدأت بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم دورة تدريبية حول ادارة الحالة لمرض كورونا، تنظمها وزارة الصحة بدعم من منظمة الصحة العالمية بمشاركة 80 من طبيبا وصحيا.

Advertisements الدورة التي تستمر ثلاثة ايام يتلقى خلالها المشاركون مهارات علمية نظرية وتطبيقية ذات صله بمجابهة عدوى فيروس كورونا منها طرق ادارة الحالة والترصد والتعريف القياسي لها واخذ العينات المخبرية ..بالاضافة الى كيفية التعامل مع المرضى المحتملين. في افتتاح الدورة اكدت وكيل وزارة الصحة المساعد الدكتورة اشراق السباعي خلو اليمن حتى الان من الفيروس.. مشيرة الى اهمية الدورة في تعزيز وبناء القدرات الطبية للكادر العامل في مجابهة الحالات المحتملة لفيروس كورونا.

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