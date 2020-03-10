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عدن - ياسمين التهامي - شيئ تشتهر به اليمن كان سبباً في شفاء إعلامي سعودي من فيروس كورونا .. تفاصيل





عدن - ياسمين التهامي - شيئ تشتهر به اليمن كان سبباً في شفاء إعلامي سعودي من فيروس كورونا .. تفاصيل أعلن الإعلامى السعودى محمد الشهرى، شفائه من الإصابة بفيروس كورونا، بفضل مشروب صنعه فى المنزل من مكونات طبيعية، حيث أكد فى فيديو له أن مشروب العسل والليمون قضى على المرض الذى انتقل له من صديقه بعد تناوله 4 مرات. وقال الشهرى إنه اتصل بأحد زملائه للاطمئنان عليه فقال إنه يعانى من ارتفاع درجة الحرارة، مضيفا أن صديقه فى اليوم الثالث ذهب للمستشفى، وتوفى ليقوم بزيارته ويقبل رأسه. وأضاف: "عقب ساعات قليلة شعرت بآلام شديدة فى الحنجرة لأقوم بعصر ليمون وأضيف عليه العسل بدون ماء. تناولت هذا المشروب 4 مرات حتى شفيت تماما من تلك الأعراض". وأختتم الشهرى أنه تواصل مع استشارى وأبلغه بما حدث، فقال له إنه من ربما يكون قد انتقلت إليه عدوى كورونا بالفعل، وقضى العسل والليمون على الفيروس. يذكر أن الشهري اشتهر بتقديمه لبرنامج حروف والوف الذي كان يعرض في رمضان على قناة الام بي سي . ويأتي حديث الشهري بعد أيام من حديث بريطاني أصيب بالكورونا وشفي منه بعد استخدامه للعسل أيضا . ويرى ناشطون يمنيون أن العسل والذي تشتهر به اليمن سوف يصبح أهم علاجا للكورونا في حال تم إثبات قول الشهري او البريطاني علمياً.







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