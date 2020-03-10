شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تغيير كبير ومفاجئ باسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني..."مباشر من محلات الصرافة ليومنا هذا الثلثاء "1032020" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements اثرت اسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الامريكي والريال السعودي لتصل الى مستوى مقلق للمواطنين والتجار ومحلات بيع العملات لتستقر عند الحدود التالية:

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