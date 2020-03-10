شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اشتباكات عنيفة في العاصمة المؤقته عدن وسقوط قتلى وجرحى ..."تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضحت المصادر بأن الوضع في مديرية الشيخ عثمان على وشك الانفجار بشكل أوسع ، نتيجة لحملة الاقتحامات للمنازل على نطاق واسع لم تشهدها المديرية منذ عدة سنوات.

اندلعت اشتباكات مسلحة في العاصمة المؤقتة عدن، قبل لحظات جراء حملة اقتحامات لعدد من المنازل واعتقال المواطنين من داخلها ومن شوارع المديرية.

جديد "الخليج 365"

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وذكرت مصادر محلية أن جولة السفينة وشارع التسعين بعدن يشهدان اشتباكات بالأسلحة النارية ، بين عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، وبين ابناء منطقة المحاريق الذين تصدوا لحملة اقتحام منازلهم من قبل الطرف الأول. مشيرة إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى في الاشتباكات

وأكدت المصادر بأن عناصر الانتقالي أعتقلت حتى اللحظة أكثر من 145 مواطناً من أبناء المحاريق بمديرية الشيخ عثمان ووضعتهم في سجون شرطة الشيخ عثمان ودار سعد القديمة والجديدة والممدارة، كما قطعت الخط الرابط بين جولة السفينة ومديرية دار سعد ذهابا وايابا .

وأضافت المصادر بأن عشرات الأسر نزحت من مديرية الشيخ عثمان، بسبب الاقتحامات والاعتقالات والاشتباكات التي تشهدها المديرية .