شكرا لقرائتكم خبر عن يتسلم مرتبه بالدولار من الحكومة الشرعية...قيادي بارز مطلوب أمنياً للسعودية يعمل في منصب كبير في الحكومة ..."الاسم والصفة والمبلغ" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في فضيحة جديدة لحكومة معين عبدالملك واستمرارا لمسلسل فساد رئيس الحكومة وخيانته وتؤاطه مع كل الأطراف التي انقلبت على الشرعية بما فيها مليشيا الحوثي ومليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي تم الكشف عن فضيحة فساد جديدة يرتكبها معين عبدالملك وعدد من اتباعه في الحكومة الشرعية.

وفصح مصدر قضائي رفيع في الحكومة الشرعية أن بعض القضاة في حكومة الانقلاب الحوثية في صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرتها، وموظفون يتقاضون رواتب من الشرعية، أبرزهم المطلوب على قائمة 40 إرهابيا التي أعلنت عنها السعودية في وقت سابق ويحمل الرقم 20 ويدعى فضل محمد المطاع ويستلم مرتباته الشهرية بالدولار.

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وكشف المصدر في لعدد من المواقع الإخبارية أن هناك توجيهات صدرت بداية العام 2018 بصرف المرتبات للقضاة في كافة محافظات الجمهورية عدا المرتبطين بالميليشيات الحوثية، ووجه حينها رئيس الوزراء وزير المالية بتنفيذ توجيهات الرئيس، وإتباع نص التوجيه، إلا أن ذلك لم يحدث، موضحاً أن مجلس القضاء مكون من رئيس وعدد من الأعضاء، وأن الفاعلين النائب العام علي الأعوش، ورئيس المحكمة العليا حمود الهدار، ورئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر، بإمكانهم معرفة أي شخص يعمل لدى الميليشيات الحوثية، لأن من هم في صنعاء معروفون من الانقلابيين، وأنهم يعملون على المكشوف.

وأشار المصدر إلى أن المصيبة الكبرى أن يصرف النائب العام لأحد القيادات في الصف الأول للميليشيات الحوثية الدكتور فضل محمد المطاع وهو المطلوب ضمن قائمة 40 إرهابيا الذين أعلنت عنهم السعودية مسبقا، ويحمل رقم 20 في القائمة، إضافة إلى أن الذين تم تعيينهم نواب عموم من جانب الميليشيات الحوثية يتلقون رواتبهم من الشرعية، مبدياً أسفه حقاً أنه لا تصرف المرتبات فحسب، بل تصرف نفقات تشغيلية لبعض القيادات الحوثية في صنعاء وأصحاب المناصب العليا وهذا الإجراء كارثي".

ونوه المصدر القضائي أن راتب فضل المطاع الشهري بالدولار يوازي 400000 ريال يمني، مبيناً أن الكشوفات الجانبية للأشخاص العاملين، قضاة وأعضاء النيابة القضاة في صنعاء يتم إعدادها في محافظة عدن، والتوقيع عليها من النائب العام ومدير عام الشؤون المالية ومدير الحسابات ومدير شؤون الموظفين وبضوء أخضر من معين عبدالملك.