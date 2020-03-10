شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور...طفلة بريئة حباها الله حسنا وجمالاً تختفي في اصطبل اغنام في تعز...وعند العثور عليها كانت المفاجأة التي صدمت الجميع ..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في واقعة أليمة كشفت المحامية والناشطة الحقوقية هدى الصراري قصة طفلت في عمور الزهور تعرض للتعديب من قبل أسرتها في مدينة تعز جنوب اليمن .

وقالت الصراري في تغريدة انتهاك آدمية طفله وتعذيبها من قبل والدها وزوجته في الجورعزلة الموسطه مخلاف بني شعيب .

انتهاك آدمية طفله وتعذيبها من قبل والدها وزوجته في الجورعزلة الموسطه مخلاف بني شعيب العثورع الطفلة داخل اصطبل اغنام عليها آثارتعذيب جسدي بالاضافة الى تعرضهالسوء تغذية نداء للمنظمات والمدافعين عن حقوق الانسان لنجدة هذة الطفله نتيجة انعدام اليات الحماية واستغلال الثغرات القانونيه pic.twitter.com/pThzFURzfK— هدى الصراري Huda Al-Sarari (@h_alsarare) انتهاك آدمية طفله وتعذيبها من قبل والدها وزوجته في الجورعزلة الموسطه مخلاف بني شعيب

العثورع الطفلة داخل اصطبل اغنام عليها آثارتعذيب جسدي بالاضافة الى تعرضهالسوء تغذية

نداء للمنظمات والمدافعين عن حقوق الانسان لنجدة هذة الطفله نتيجة انعدام اليات الحماية واستغلال الثغرات القانونيه pic.twitter.com/pThzFURzfK Advertisements — هدى الصراري Huda Al-Sarari (@h_alsarare) March 9, 2020

العثورع الطفلة داخل اصطبل اغنام عليها آثارتعذيب جسدي بالاضافة الى تعرضها لسوء تغذية .

نداء للمنظمات والمدافعين عن حقوق الانسان لنجدة هذة الطفله نتيجة انعدام اليات الحماية واستغلال الثغرات القانونيه .

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور...طفلة بريئة حباها الله حسنا وجمالاً تختفي في اصطبل اغنام في تعز...وعند العثور عليها كانت المفاجأة التي صدمت الجميع ..."شاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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