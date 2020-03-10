شكرا لقرائتكم خبر عن هام جداً: تناول البصل بهذه الطريقة ينهي معاناتك من العجز الجنسي ويقوي فحولتك ولكن عليك اختيار هذا النوع من البصل لأنه الافضل..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - من المعروف أن صحة وسلامة القلب والدورة الدموية أمر هام وحيوي لتعزيز الصحة الجنسية وسلامة الانتصاب، ويعمل البصل كمضادات للتخثر، واستهلاك البصل يرتبط ارتباطًا إيجابيًا بمنع وعلاج مرض تصلب الشرايين التي يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات في القلب أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

وهناك فوائد أخرى للبصل تنعكس على الصحة الجنسية البصل غني بالعناصر الغذائية المختلفة الهامة للحفاظ على الصحة، الأمر الذي سينعكس إيجابيًا بالتأكيد على الصحة الجنسية. القيمة الغذائية للبصل حمض الفوليك (B9): حمض الفوليك ضروري لنمو الخلايا والتمثيل الغذائي، وهو مهم بشكل خاص للحوامل لمنع تشوهات الأجنة. فيتامين ج: فيتامين ج أو سي مضاد للأكسدة يعزز المناعة، ويحافظ على جمال البشرة والشعر. فيتامين ب 6: يشارك هذا الفيتامين في تكوين خلايا الدم الحمراء. البوتاسيوم: هذا المعدن الأساسي يمكن أن يكون له تأثيرات لخفض ضغط الدم، وهو مهم لصحة القلب. كما أن البصل مصدر غني بالألياف، والكربوهيدرات، والمركبات العضوية مثل مركبات الكبريتيك والكيرسيتين quercetin أيضًا.

تنوع ألوان البصل، فمنه ما هو أحمر أو أصفر أو أبيض أو حتى أخضر، فهل هذا التنوع في الألوان يعكس طبيعة مختلفة في القيمة الغذائية لها؟

نقارن في هذا التقرير بين نوعين شائعين من البصل، هما الأحمر من الداخل والخارج، والأصفر ذو القشرة الذهبية، لكنه من الداخل يكون أبيض اللون، وكذلك البصل الأميركي الأبيض من الداخل والخارج، بحسب ما نشره موقع سكاي نيوز.

ويساعد البصل الأحمر في مكافحة الجراثيم والالتهابات، كما تعمل الزيوت فيه على الحد من شدة السعال والشفاء من نزلات البرد.

ويخفف هذا النوع من البصل الحساسية التي تصيب الجسم، لاحتوائه على مادة تساعد في تثبيط عمل الهرمونات المنشطة للحساسية التي يرافقها الحكة وسيلان الأنف. كما يحافظ على صحة القلب والأوعية والشرايين.

Advertisements

ويعمل البصل الأحمر على خفض كمية الكولسترول في الدم، كما يمنع تجلط الدم وتصلب الشرايين، ويساهم في منع تكون الخلايا السرطانية، ويدعم جهاز المناعة.

أما البصل الأبيض فيعتبر مطهرا مهما للفم من البكتيريا والجراثيم، كما يعالج مشكلات الجهاز التنفسي، مثل التهابات الرئتين والأنف والحلق وكذلك القصبة الهوائية.

ويعمل البصل الأبيض على التخفيف من شدة أعراض الربو، ويعالج حالات الرشح ويساعد في الشفاء من السعال والتخلص من البلغم المصاحب لها.

ويلعب البصل الأبيض دورا في الخصوبة لدى الرجال، وذلك من خلال العمل على تنشيط الدورة الدموية، فضلا عن أنه يساعد في الحفاظ على خلايا الجسم من التلف.

ويحتوي البصل، أي كان لونه، على معادن عدة وفيتامينات مختلفة مهمة لجسم الإنسان، ويعد من الخضروات ذات السعرات الحرارية المنخفضة.

ومن خلال ما سبق ذكره من فوائد سواء للبصل الأحمر أو البصل الأبيض، فإنه من الصعب التخلي عن أي منهما، لاحتوائهما على عناصر غذائية كبيرة، وإن اختلفت بدرجة قليلة من واحد إلى الآخر.