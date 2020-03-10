شكرا لقرائتكم خبر عن مصير مرعب وكارثي يواجهه هذا القائد العسكري في الجيش اليمني والذي تآمر وتسبب في اسقاط حزم الجوف بيد مليشيا الحوثي ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/10 الساعة 03:59 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

وفقا لرسالة رفعها اللواء العكيمي إلى وزير الدفاع فإن “لواء القوات الخاصة بقيادة العميد محمد علي الحجوري والكتائب من لواء العمليات المشتركة لم ينفذوا ما يوكل إليهم من مهام قتالية (هجوم/ دفاع) لعدة مرات”.

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و أمر وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي باعتقال قائد لواء القوات الخاصة محمد الحجوري، وقادة كتائب من قوات العمليات المشتركة بتهمة خيانة الجيش الوطني في محافظة الجوف والتسبب في سقوطها بأيدي الحوثيين.

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وكشفت مصادر عسكرية في وزارة الدفاع، أن أمر الفريق الركن محمد المقدشي جاء بموجب اتهام محافظ ورئيس عمليات الجوف اللواء أمين العكيمي للحجوري برفض تنفيذ المهام القتالية وإفشال المخططات وعدم تنفيذ التوجيهات”.

واتهم اللواء العكيمي قائد لواء القوات الخاصة وكتائب لواء العمليات المشتركة التابعة لصغير بن عزيز وطارق صالح والمدعومة إماراتيا بأنهم: “كانوا سبب في إفشال تنفيذ الخطط بسبب عدم التزامهم بتنفيذ الأوامر”.

كما حملت رسالة محافظ ورئيس عمليات الجوف اللواء أمين العكيمي اتهام قائد لواء القوات الخاصة العميد محمد الحجوي وكتائب لواء العمليات المشتركة بـ “تثبيط بقية القوات المشاركة عن أداء واجبهم”.

وطلبت الرسالة المرفوعة بتاريخ 26 فبراير، من وزير الدفاع “التوجيه بنقلهم والزامهم تسليم ما لديهم من عهد للمنطقة العسكرية السادسة واستبدالهم بجيش نظامي”. مؤكدة أن “الموقف لدينا خطير للغاية”.

يشار إلى أن المتهم العميد محمد علي الحجوري يعد أحد القيادات العسكرية المقربة لقائد الحرس الجمهوري سابقا احمد علي المقيم في الامارات وصغير بن علي ومن المنتمين لتيار المؤتمر الشعبي العام .

