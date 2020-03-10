شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب يومنا هذا الثلاثاء الموافق 10/مارس/2020 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أخبار جديدة من الخليج 365: Advertisements ​ ​ ​​​​​ ​ ​ ​ ​​​​ ​ ​​le align="center" cellpadding="4" cellspacing="1" class="prices-table" id="main-table" style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: center; font-weight: lighter;" width="100%"> متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في اليمن بالريال اليمني الوحدة ريال يمني دولار أمريكى اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Tuesday, March 10, 2020 03:39 PM بتوقيت دولة اليمن

اسعار الذهب عيار 24 13,382 ريال $53.47 سعر الذهب عيار 22 12,267 ريال $49.01 اسعار الذهب عيار 21 11,710 ريال $46.78 اسعار الذهب عيار 18 10,037 ريال $40.10 سعر الذهب عيار 14 7,806 ريال $31.19 سعر الذهب عيار 12 6,691 ريال $26.73 اسعار أوقية الذهب 416,195 ريال $1,663 اسعار جنيه الذهب 93,680 ريال $374.27 اسعار كيلو الذهب 13,382,481 ريال $53,466

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