شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يعاشر الأسود والضباع ويعانقها بحرارة .. شاهد ما حدث له وهو يقبّل أسد مفترس (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضرب الشاب السويسري " دين شنايدر " عرض الحائط بقواعد الأمان في التعامل مع الحيوانات بعد ظهوره وهو يعانق ويقبل الأسود والضباع. وكان الشاب البالغ من العمر 27 عامًا، قد ترك عمله وذهب ليعيش فى محمية هاكونا ميباكا في برية جنوب إفريقيا؛ حيث توجد الكثير من الحيوانات ليبني علاقات معها. أخبار جديدة من الخليج 365: Advertisements ​ ​ ​​​​​ ​ ​ ​ ​​​​ ​ ​​ وقال شنايدر أنه يشعر بالسعادة وهو في المحمية مع الحيوانات رغم أنه فقد حياته الاجتماعية بين أصدقائه زملائه، فبينما هم يخرجون في الحفلات، يعتني هو بالأسود والضباع.

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