شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة فرنسية تفجر مفاجأة: هؤلاء فقط لن يصيبهم فيروس كورونا .. شاهد من هم؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت صحيفة فرنسية، في تقرير لها، أن النساء اللاتي ترتدين النقاب أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 الذي بات خطرًا داهمًا يهدد العالم. أخبار جديدة من الخليج 365: Advertisements ​ ​ ​​​​​ ​ ​ ​ ​​​​ ​ ​​ وكتبت الصحيفة الفرنسية: " لا خوف على المنقبات من كورونا فهن الأقل عرضة من غيرهن من النساء للتعرض له؛ حيث انهن لا يتبادلن القبل أثناء التحية والسلام ولا تتصافحن بالأيدي ولا بالأحضان وفوق ذلك كل جسدهن مستور وهي النصائح التي يؤكد عليها المختصون لتفادي العدوى " .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة فرنسية تفجر مفاجأة: هؤلاء فقط لن يصيبهم فيروس كورونا .. شاهد من هم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.