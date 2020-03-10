شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نشر هذه (الصورة) على ‘‘فيسبوك’’ فتاة تكتشف أن صديقتها منذ 17 سنة هي شقيقتها القديمة.. شاهد كيف كانت الصدمة..! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اكتشفت صديقتان مقربتان بعد ١٧ سنة صداقة أنهما أختان، بسبب صورة لوالدهما على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانتا الأمريكيتان آشلي توماس التي تبلغ 31 سنة، ولاتويا ويمبرلي البالغة 29 سنة، لم يفترقا طوال١٧ سنة، وتتحدثان في الهاتف بشكل يومي، وتعتبران نفسيهما شقيقتين.
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وفي فبراير الماضي، توماس شاركت صور حفل خطوبة ويمبرلي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهر فيها كينيث والد ويمبرلي.
وقالت صديقة والدة توماس أنها تعرف كينيث جيداً، وأنه كان يعرف والدتها منذ زمن طويل، فأرسلت توماس صورة والدتها لكينيث لتسأله عما إذا كان يعرفها، لتكتشف أنه كان زوجها منذ نحو 32 عاما.
وحينها قررت توماس إجراء تحليل الحمض النووي، شكا منها أن كينيث هو والدها، وطلبت وبالفعل جاءت النتيجة إيجابية.
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