شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نشر هذه (الصورة) على ‘‘فيسبوك’’ فتاة تكتشف أن صديقتها منذ 17 سنة هي شقيقتها القديمة.. شاهد كيف كانت الصدمة..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكتشفت صديقتان مقربتان بعد ١٧ سنة صداقة أنهما أختان، بسبب صورة لوالدهما على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

‏وكانتا الأمريكيتان آشلي توماس التي تبلغ 31 سنة، ولاتويا ‏ويمبرلي البالغة 29 سنة، لم يفترقا طوال١٧ سنة، وتتحدثان في الهاتف بشكل يومي، وتعتبران نفسيهما شقيقتين.

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وفي فبراير الماضي، توماس شاركت صور حفل خطوبة ويمبرلي على أحد مواقع التواصل ‏الاجتماعي، والتي ظهر فيها كينيث والد ويمبرلي.

وقالت صديقة والدة توماس أنها تعرف كينيث جيداً، وأنه كان يعرف والدتها منذ زمن طويل‎، فأرسلت توماس صورة والدتها لكينيث لتسأله عما إذا ‏كان يعرفها، لتكتشف أنه كان زوجها منذ نحو 32 عاما.

وحينها قررت توماس إجراء تحليل الحمض النووي، شكا منها أن كينيث هو والدها، وطلبت وبالفعل جاءت النتيجة إيجابية‎.