شكرا لقرائتكم خبر عن ستينية تتقدم بدعوى خلع من زوجها العجوز: هذا الفعل ‘‘خيانة’’ لم أعد أتحمله بعد 40 سنة من الزواج.. شاهد ماذا يفعل؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في واقعة غريبة من نوعها ، أقامت زوجة ستينية دعوى خلع بعد40 عام من الزواج مؤكدة استحالة العشرة مع زوجها بعد كل هذه العقود !

وفي التفاصيل ، فقد أكدت الزوجة " مصرية " أنها لم تعد تحتمل نظرات زوجات أبنائها وأزواج بناتها وتساؤلاتهم عن زوجها الغائب دائماً عن المنزل وسبب هجرها منذ عام حيث تزوج فتاة من عمر أبنائه . أخبار جديدة من الخليج 365: Advertisements ​ ​ ​​​​​ ​ ​ ​ ​​​​ ​ ​​ وأضافت أنها تحملت مسؤولية تربية الأبناء أثناء سفره للعمل بالخارج وحينما عاد محملاً بالأموال تركها وتزوج بفتاة عشرينية لتتجرع مرارة الظلم والشعور بالخيانة . وأضافت الزوجة أنها اقنعت أبناءها برفع دعوى خلع ضده ، وبالفعل إلتفوا حولها منتظرين حكم القضاء بالتفريق بينهما .

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