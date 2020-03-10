شكرا لقرائتكم خبر عن إذا ظهرت لديك هذه العلامات فأنت مصاب بالسبب الرئيسي للعقم وقد يحرمك من سماع كلمة ‘‘بابا’’ مدى الحياة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الدكتورة لورا ميلادو فيدالس، إن دوالي الخصية تعد أحد الأسباب الرئيسية للعقم لدى الذكور، نظراً لأنها تؤثر بالسلب على خصوبة الرجل.

وأوضحت أخصائية أمراض النساء والتوليد وأطفال الأنابيب لدى مركز IVI Fertility الشرق الأوسط في أبوظبي، أن دوالي الخصية هي تضخم غير عادي في الأوردة، التي تستنزف وتتخلص من الدم غير المؤكسد من الخصيتين.

وتعد دوالي الخصية أكثر شيوعاً في الجانب الأيسر من الخصية، ولكنها قد تكون موجودة أيضاً على جانبي كيس الصفن، ونادراً جداً ما تتواجد على الجانب الأيمن فقط. وعلى غرار الدوالي، التي تحدث في الساقين، تؤدي دوالي الخصية إلى تجمع الدم في المنطقة، وتؤدي إلى التورم وتقلص الخصيتين والعقم وأحيانا الألم.

وقد تتسبب دوالي الخصية في تقليل عدد الحيوانات المنوية، بالإضافة إلى انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون في الخصيتين، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الخصوبة.

وفي حين أن هؤلاء المرضى يعانون من عدم الراحة والألم، فإن العلاجات الجراحية مثل استئصال الدوالي قد تخفف من الأعراض، ولكن ليس من الضروري أن تعالج العقم؛ فحتى بعد الجراحة قد يصبح هؤلاء المرضى غير قادرين على الإنجاب بشكل طبيعي، ومن ثم يجب أن يزوروا مركزاً متخصصاً في العقم لتحقيق حلمهم في الأبوة.

ولا يوجد سبب دقيق لدوالي الخصية، ولكن من المؤكد أنها ليست حالة وراثية. وغالبا ما تبدأ الحالة عند مرحلة المراهقة، ويمكن أن تحدث نتيجة لصدمة. وإذا الشعر الرجل بثقل في الخصية، خاصة بعد التمرين، أو تورم أو وجود كتلة في كيس الصفن، أو خصية أصغر من الأخرى بشكل ملحوظ، فمن المقترح ضرورة التوجه لاستشارة طبيب خبير لمعالجة الحالة في الوقت المناسب لتجنب مشاكل العقم.

وإذا كان العامل الذكوري في العقم رئيسياً، فيمكن توفير علاجات للحصول على الحيوانات المنوية مباشرة من الخصية، بواسطة تقنيات طبية مثل FNA أو PESA أو TESE أو MICRO-TESE، وبعد ذلك يتم إجراء عملية أطفال الأنابيب والحقن المجهري للمساعدة في مكافحة العقم بسبب دوالي الخصية.

أخبار جديدة من الخليج 365:

Advertisements

​

​

​​​​​

​

​

​

​​​​

​

​​