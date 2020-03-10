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أسد يفترس ‘‘جنين’’ قبل ولادته عقب فتح بطن الأم والبدء في التهامه (مشهد غاية في القساوة)

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسد يفترس ‘‘جنين’’ قبل ولادته عقب فتح بطن الأم والبدء في التهامه (مشهد غاية في القساوة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، مقطع فيديو لأسد يسحب جنين لجاموس قبل أن يولد ويستعد لأكله، في مشهد غاية في القسوة.
وأظهر الفيديو، الذي تم تصويره في جنوب أفريقيا الأسد يسحب الجنين الذي لم يولد بعد من الجاموس وقتله وبدأ بأكله، بجانب ثلاثة أسود من الذكور أخرين وانثى واحدة.

 

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وبدأ الأسود الثلاثة بعد ذلك في تناول الجاموس الأم بعد قتلها هي الأخرى، حيث كانت ملقاة على ظهرها في لقطات، تم تصويرها من قبل زوجين في حديقة كروجر الوطنية.

 

بالفيديو والصور.. أسد يفترس جنين جاموس لحظة ولادته
بالفيديو والصور.. أسد يفترس جنين جاموس لحظة ولادته
بالفيديو والصور.. أسد يفترس جنين جاموس لحظة ولادته
بالفيديو والصور.. أسد يفترس جنين جاموس لحظة ولادته
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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