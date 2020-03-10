شكرا لقرائتكم خبر عن أسد يفترس ‘‘جنين’’ قبل ولادته عقب فتح بطن الأم والبدء في التهامه (مشهد غاية في القساوة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، مقطع فيديو لأسد يسحب جنين لجاموس قبل أن يولد ويستعد لأكله، في مشهد غاية في القسوة.

وأظهر الفيديو، الذي تم تصويره في جنوب أفريقيا الأسد يسحب الجنين الذي لم يولد بعد من الجاموس وقتله وبدأ بأكله، بجانب ثلاثة أسود من الذكور أخرين وانثى واحدة. أخبار جديدة من الخليج 365: Advertisements ​ ​ ​​​​​ ​ ​ ​ ​​​​ ​ ​​

وبدأ الأسود الثلاثة بعد ذلك في تناول الجاموس الأم بعد قتلها هي الأخرى، حيث كانت ملقاة على ظهرها في لقطات، تم تصويرها من قبل زوجين في حديقة كروجر الوطنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسد يفترس ‘‘جنين’’ قبل ولادته عقب فتح بطن الأم والبدء في التهامه (مشهد غاية في القساوة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.