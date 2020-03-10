شكرا لقرائتكم خبر عن أسد يفترس فتاة ويغرس أنيابه في جسدها أمام الجميع.. وحينما تدخلت فرق الإنقاذ كانت المفاجأة (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو مرعب، يظهر أسد غرس انيابه فى ذراع الطفلة صغيرة بحديقة حيوان صينية، ويرفض تركها بالرغم من محاولة حراس الحديقةـ إلا أنه ظل متمسكاً بجسد الفتاة النحيل. أخبار جديدة من الخليج 365: Advertisements ​ ​ ​​​​​ ​ ​ ​ ​​​​ ​ ​​

تمكن أحد الحراس من تخليص ذراع الطفلة من فك الأسد، واستطاعوا إبعاد الطفلة عن براثنه بأعجوبة، ولكن بعد أن لحق بذراعها أضراراً جسيمة.

وانتشر الفيديو بقوة عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وحصد مشاهدات ضخمة فى وقت قصير.

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