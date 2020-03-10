شكرا لقرائتكم خبر عن معركة عنيفة بين شاب وثعبان عملاق قطع الطريق أمام المارة.. كيف انتهت؟ (صورمرعبة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشرت وسائل إعلام إندونيسية تفاصيل معركة عنيفة دارت بين رجل ثلاثيني وثعبان عملاق.
وقالت الصحيفة إن روبرت نبابان (37 عاما) تفاجأ بالثعبان العملاق، البالغ طوله 23 قدما، يقطع الطريق أمام عبور المشاة في أحد الشوارع.
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الحادثة التي وقعت في محافظة رباو الإندونيسية، كلفت نبابان تمزقا عميقا في ذراعه اليسرى.
إلا أنه وبالرغم من كل الظروف التي لا تصب لمصلحته، تمكن نبابان من الثعبان، وقتله، قبل أن يقوم سكان القرية بتعليقه على إحدى الأشجار.
يذكر أن الثعبان من نوع البايثون، المعروف بكونه أكبر الثعابين في العالم، حيث بلغ طوله حوالي 23 قدما، أي سبعة أمتار، ويوجد في أفريقيا وآسيا وأستراليا.
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