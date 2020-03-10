شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الأطعمة التي تتناولها كل يوم ستقتلك تدريجيًا لأنها سبب رئيسي في الإصابة بمرض القلب وضغط الدم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هل تعلم أن هناك أطعمة تأكلها كل يوم، لكنها خطيرة إلى درجة أنها قد تساهم بقتلك تدريجيا؟، إذ حذر خبراء تغذية من أن معظم الناس يتناولون هذه الأطعمة بشكل شبه يومي، وبعضهم مدمن عليها، دون أن يعوا تأثيراتها المدمرة. أخبار جديدة من الخليج 365: Advertisements ​ ​ ​​​​​ ​ ​ ​ ​​​​ ​ ​​ نستعرض هنا 10 أطعمة فقط، من بين مجموعة واسعة، لها تأثير خطير على الإنسان على المدى المتوسط والطويل، وفق ما ذكر موقع "هيلثي آند بريتي"، الاثنين. الصلصة المعلبة صلصة الطماطم المعلبة مصدر خفي للسكر، وقد لا يخطر في بالك أنها قد تكون سببا في السمنة والسكري وأمراض القلب وحتى تسوس الأسنان. ولتجنب هذه المشكلات ينصح بالطماطم الطازجة لصنع الصلصة. الصودا المشروبات الغازية أو التي تحتوي على الصودا هي واحدة من أسوأ أعداء الجسم، إذ إن مستويات السكر فيها عالية بشكل لا يصدق، فضلا عن الأصباغ الغذائية والمواد الحافظة، التي تضر بالإنسان على المدى الطويل. الملح الملح يلعب دورا كبيرا في تنظيم ضغط الدم بالجسم، لكن إذا كنت تأكل الكثير منه، فسوف يكون سببا لارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، التي تعد من بين الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم. السكر السكر يرفع مستويات الغلوكوز في الدم ويعزز فرص إنتاج الدهون بالجسم، مما يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب. وينصح الأطباء بتجنب السكر قدر الإمكان لتقليل خطر الإصابة بالسكري والسرطان والسمنة. عن سكاي نيوز

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