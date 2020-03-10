موجود في كل بيت .. طعام خارق يحمي من أمراض القلب.. تناوله باستمرار

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عدن - ياسمين التهامي - ينظم القلب عملية ضخ الدم لمختلف أعضاء وأجزاء الجسم، لذا فإن أي مشكلة تحدث فيه تؤثر بالسلب على صحة الإنسان وتعرضه للإصابة بالعديد من الأمراض والشعور بالتعب والإرهاق والعجز عن مواصلة الحياة بشكل طبيعي في كثير من الحالات. أخبار جديدة من الخليج 365: Advertisements ​ ​ ​​​​​ ​ ​ ​ ​​​​ ​ ​​ كشف موقع "boldsky" عن طعام متوفر في كل بيت وسعره في متناول الجميع يساعد في الحفاظ على صحة القلب والوقاية من عدد كبير من الأمراض إذا تم تناوله بشكل مستمر وهو الطماطم.

وأكد الموقع على أهمية الطماطم، حيث إنها هي المكون الرئيسي في النظام الغذائي الصحي للقلب ومصدر جيد للفيتامينات والمواد المغذية، وهو غني بمضادات الأكسدة ومادة الليكوبين والبروتين مما يجعلها فعالة في حماية القلب من الأمراض المختلفة.

ويتخوف البعض من تناول الطماطم بسبب ارتفاع نسبة الأملاح، ويمكن التغلب على هذه النقطة بخفض نسبة الأملاح في جميع الوجبات الأخرى وتناول كمية كافية من المياه والمشروبات التى تساعد في خفض الأملاح إذا كان الفرد مصابا بارتفاع نسبة الأملاح.



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