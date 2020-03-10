شكرا لقرائتكم خبر عن خليجي يسقط في الشارع فجأة ويثير الرعب بسبب ‘‘كورونا’’ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهرت صورة متداولة، سقوط شخص على الأرض وسط الطريق في منطفة البريمي، بسلطنة عمان. وقال متداولو الصورة إنه من الجنسية الصينية، حيث ورد حساب “شرطة عمان السلطانية” على ناشر الصورة قائلاً أن الشخص أصيب بانخفاض في الضغط بينما كان يقطع الطريق وسقط على الأرض. أخبار جديدة من الخليج 365: Advertisements ​ ​ ​​​​​ ​ ​ ​ ​​​​ ​ ​​ وأضافت الشرطة أنه “تم نقله عن طريق الإسعاف إلى المستشفى ولا يعاني من أي أمراض أخرى وخرج بعد تلقي العلاج اللازم، كما أنه ليس من الجنسية المشار إليها”.

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