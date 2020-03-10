شكرا لقرائتكم خبر عن أدخله بنفسه من ‘‘فتحة الشرج’’ للتخلص من الإمساك.. شاهد ما فعله ‘‘ثعبان حي’’ في بطن رجل وما الذي أفزع الأطباء عند فتحه (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهرت لقطات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية لحظة استخراج ثعبان حي من جسم مريض في عملية جراحية.

وكان رجل صيني في الأربعينيات من عمره، اعترف بأنه وضع الثعبان بنفسه من أجل التخلص من الإمساك الذي أصابه.



وظهر الثعبان في الفيديو المنشور وهو على قيد الحياة، يتلوى ويتحرك.

وقد لجأ الرجل الصيني الذي كان على وشك مفارقة الحياة، إلى الطب الصيني البديل عن طريق إدخال ثعبان عن طريق فتحة الشرج.

وتحولت خطة الرجل إلى أسوأ علاج قد يتلقاه إنسان، عندما عانى من آلام في المعدة واضطر إلى الذهاب للمستشفى ليستخرجها.

وكان الرجل قد ادعى، أن ثعبان البحر قد تسلل إليه دون علمه، ولكن اعترف في وقت لاحق أنه وضعه بنفسه من أجل التخلص من الإمساك، بحسب الصحيفة.



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