شكرا لقرائتكم خبر عن الثعابين تتسبب في حبس ستيني لمدة عامين .. شاهد ماذا يفعل بها وكيف تم اكتشافه (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قضى القضاء في بريطانيا بسجن صاحب مطعم للمأكولات البحرية لمدة عامين بسبب محاولته تهريب ثعابين مهددة بالإنقراض. وكانت الثعابين من نوع الثعابين الزجاجية، حيث حاول الرجل، البالغ من العمر 68 عاما، تهريبها إلى الصين عن طريق إخفائها تحت شحنات من الأسماك المجمدة. أخبار جديدة من الخليج 365: Advertisements ​ ​ ​​​​​ ​ ​ ​ ​​​​ ​ ​​ وتم القبض على المهرب في مطار هيثرو، واتضح للسلطات البريطانية فيما بعد أنه له تاريخ في تهريب الثعابين المهددة بالإنقرض من الدول الأوروبية إلى الصين.

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