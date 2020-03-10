شكرا لقرائتكم خبر عن النفيسي يفجر مفاجأة مزلزلة داخل المحكمة: الذراع الأيمن لـ‘‘محمد بن زايد’’ مطلوب للسلطات بتهمة الخيانة .. شاهد من يكون؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى الدكتور عبدالله النفيسي، عضو مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي السابق، أن يكون قد أساء إلى الإمارات، على خلفية تصريحات بحق محمد بن دحلان، مستشار محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي.

وقال النفيسي لدى مثوله أمام محكمة الجنايات أمس الأول، إن التغريدات الأربع المتهم فيها هي صحيحة وصادرة من حسابه الشخصي.

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وأضاف: "لكنني لم أسئ فيها للإمارات كما هو مسند بالاتهام، بل كانت تخص محمد دحلان المتهم والمطالب من قبل السلطة الفلسطينية والموجود حاليًا في الإمارات، ويتبوأ منصب رئيس الأمن القومي، حيث كانت من باب النصيحة والمصلحة العامة".

وأضاف المحامي عادل عبدالهادي في دفاعه عن النفيسي: "أستغرب كيف يتم الزج بموكلي الذي يعتبر علمًا من علوم السياسة، في المحاكم، حيث إن مكانه المناسب ليس هنا"، وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية.

وبعد سماع المرافعة، واستجواب النفيسي، قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد غازي المطيري، تأجيل القضية إلى 29 مارس للاطلاع.

كانت وزارة الخارجية قد تقدمت بشكوى ضد النفيسي وطالبت بتطبيق أقصى العقوبات عليه بتهمة قطع العلاقات مع دولة شقيقة (الإمارات).

وطالبت بمعاقبة النفيسي وفق المادة الـ4 من القانون 1970/‏30 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجية، التي تنص على "أنه يعاقب بالحبس الذي لا تقل عقوبته عن 3 سنوات كل من قام من دون إذن الحكومة بتجنيد الجند ضد دولة صديقة أو القيام بأعمال عدائية ضد دولة صديقة أو تؤدي إلى تعريض البلاد لخطر الحرب والقيام بأعمال عدائية تهدد العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والدول الصديقة".

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت، في قت سابق، أمرًا بضبط وإحضار بحق النفيسي، في القضية المرفوعة من وزارة الخارجية، والتي سجلت بتاريخ 2019/9/12 بدائرة جنايات أمن الدولة.