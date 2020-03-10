شكرا لبحثكم عن خبر الامن يتفذ حملة ناجحة في الشيخ عثمان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن Advertisements حلمة امنية واسعة شهدتها صباح اليوم مديرية الشيخ عثمان ومحيطها ادت الى القبض على عدد من المسلحين والبلاطجة المطلوبين امنيا في مناطق السيلة والمحاريق والممدارة ومناطق اخرى. الحملة تهدف الى تأمين تلك المناطق وتتبع المطلوبين.

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