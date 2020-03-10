شكرا لبحثكم عن خبر الامن يتفذ حملة ناجحة في الشيخ عثمان والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - عدن
حلمة امنية واسعة شهدتها صباح اليوم مديرية الشيخ عثمان ومحيطها ادت الى القبض على عدد من المسلحين والبلاطجة المطلوبين امنيا في مناطق السيلة والمحاريق والممدارة ومناطق اخرى.
الحملة تهدف الى تأمين تلك المناطق وتتبع المطلوبين.
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