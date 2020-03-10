" ناصر الخبجي" يكشف ما وراء استقرار الأمن بحضرموت دون المحافظات الأخرى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الدكتور ناصر الخبجي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ورئيس وحدة شؤون المفاوضات ورئيس فريق الانتقالي في اللجنة المشتركة لمتابعة إجراءات تنفيذ اتفاق الرياض، عن الأسباب التي أدت إلى استقرار حضرموت دون المحافظات الأخرى.



وقال الخبجي في حواره لــ"الخليج 365"، تتلخص أهم أسبابها في تركيبتها الاجتماعية المتجانسة وروحها المدنية التواقة للسلام، إضافة إلى أنها لم تكن مسرح للأعمال القتالية ولم تتضرر بنيتها وهياكلها المؤسسية من الحرب، كما إن التحالف استفاد كثيراً من تجربته الأمنية في عدن فحرص على تجاوز أية أخطاء واجهها في عدن عند بناء النخبة الحضرمية، وهناك أبعاداً أخرى إقليمية ودولية ذات صلة.

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