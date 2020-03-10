هاني بن بريك يرفض الإساءة لأي صيني بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعرب نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، عن رفضه الإساءة لأي صيني بسبب فيروس كورونا المستجد .



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وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، "الإساءة لأي صيني بسبب كورونا خلق مشين لايدل إلا على الجهل والحماقة، ولاشك أن المسيئين لايمثلون شعوبهم وبلدانهم" .

واضاف "الصين أمة تشكل سدس البشرية، الشعب الصيني يقينا دخل كل بيت في العالم بمنتجاته ولا أبعد إن قلت لايوجد إنسان على وجه الأرض لم يستخدم بضاعة صينية" .. مؤكداً أن دعاؤنا لكل مصاب بالشفاء.

ويتعرض الصينيون لإساءات بالغة في مختلف بلدان العالم بعد تفشي مرض فيروس كورونا الذي تسبب حتى الآن بوفاة الالاف .