"ناصر الخبجي" يكشف خان حزب الإصلاح التحالف العربي؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الدكتور ناصر الخبجي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ورئيس وحدة شؤون المفاوضات ورئيس فريق الانتقالي في اللجنة المشتركة لمتابعة إجراءات تنفيذ اتفاق الرياض كيف خان حزب الإصلاح التحالف العربي.



وقال الخبجي في حواره لليمن العربي، تجسدت خيانات حزب الإصلاح الإخواني للتحالف في العديد من المواقف، ومنها الحرب الإعلامية، وبيع السلاح وتسليمه للحوثي، وتبادل المعلومات مع الحوثيين وإفشاء الأسرار العسكرية كما حدث في مأرب عند ضرب معسكر التحالف وسقوط عشرات الشهداء الإماراتيين والبحرينيين، وكذلك في تسليم حجور ونهم والجوف، فضلاً عما يحدث في تعز وشبوه وحضرموت والمهرة وسقطرى وعدن من مؤامرات ودسائس يحيكها ساسة الحزب خدمة لقوى إقليمية، وآخرها ما شاهدناه من رحلات مكوكية لعدد من قيادات الحكومة بين الدوحة وأنقرة والوفود التركية التي يتم إدخالها إلى عدن سابقاً وإلى وشبوه والمهرة حالياً.

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